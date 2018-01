George Forsyth reveló que Vanessa Terkes lo conquistó con su humildad y desea que sea la madre de sus hijos. También adelantó que su boda será el 15 de setiembre en la Iglesia San Pedro del Centro de Lima.

“Tengo la gran fortuna de casarme con una mujer maravillosa. Físicamente, ni hablar, pero tiene otros atributos que son más importantes, pues posee un enorme corazón, es sumamente humilde, amable, cocina espectacular y es talentosa”, contó el popular ‘Ken’ George Forsyth al inaugurar su nuevo local, la barra cevichera ‘Hermanos de M’, en Los Olivos.

¿Te enamoró con todo?

Sí, no dejó nada al azar, a la suerte, todo lo hizo de la noche a la mañana. Es impresionante porque soy una persona bastante pausada para tomar decisiones importantes, pero me enamoró de tal forma que dije: ‘Esta mujer no se me puede escapar, la necesito para el resto de mi vida, quiero que sea la madre de mis hijos’ y es por eso que la aseguré...

Se acabó tu soltería...

Cuando uno se siente enamorado y seguro de lo que hace, no tiene problemas en compartir su felicidad. Desde el momento que la conocí, pensé: ‘Se acabó, ya no la quiero más (su soltería)’. Hace tiempo que estoy pensando en tener hijos y ella cumple con todo, es más, excede las expectativas.

¿Cuándo será la boda?

Será el 15 de setiembre en la Iglesia San Pedro, que cuenta con capacidad para mil personas.

Hay rumores de que Vanessa Terkes está embarazada

No, pero sí queremos ser padres y será después de la boda.

¿No te da celos ver que besa a otras personas cuando actúa?

Siempre he sido un hombre seguro, sé lo que valgo y lo que ella vale. Soy consciente de lo que es el respeto, entonces, yo le doy toda la confianza del mundo.

Claudia Ramírez (su exnovia) dijo que Vanessa Terkes quería ‘marcar su territorio y que veía algo raro en su matrimonio’...

Vanessa es una chica segura y eso me encanta, además sabe a quién tiene a su costado. No creo que esté marcando territorio, solo que cuando uno es feliz quiere compartirlo. Lo que me pasó con Vanessa no es un amor a primera vista, fue un amor al primer segundo.

Roberto Martínez felicitó a Vanessa Terkes...

Sé que son amigos, que habló con ella y la felicitó, seguro estará en la boda.



(B. Pashanasi)