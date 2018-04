Vanessa Terkes sigue con los preparativos para su boda con George Forsyth [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Terkes continúa con los preparativos para su

boda con George Forsyth, pues asegura que ningún ‘chisme’ desbaratará el plan de vida que se han trazado como pareja.



“Me parece malo que inventen la mitad de la historia (por unas imágenes que salieron de ella bailando con un grupo de amigas), George Forsyth trabajaba y yo me fui una hora con una amiga a que escuche unas canciones por su cumpleaños. Luego volví a mi casa con él. George es cero machista y eso me encanta, así que seguro me volverán a ver disfrutando con mis amigas y a él con sus amigos, porque ambos tenemos esa libertad y confianza, sino sería imposible mantener una relación tan linda a distancia. Desde ya les digo que no podrán con nosotros, ni con chismes ni especulaciones. El amor y el respeto prevalecen por encima de todas esas cosas”, precisó Vanessa Terkes.



¿Los planes para la boda siguen adelante?

Claro, esos días que estuve en Lima sirvieron para ver el catering. La boda será por la tarde, el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro, también fui a ver el local de la recepción. Estamos caminando lento, pero seguro y con el apoyo de ambas familias.

¿Vanessa Terkes dejó a George Forsyth y se fue sola a una salsoteca?

¿En qué vas a llegar a la iglesia?

Creo que en carroza para llegar y en limosina para irme con él, ja, ja, ja.



¿Eligieron el tema que bailarán?

¡Sí! ‘Abrázame’ de Juan Gabriel. Esa canción nos descubrió a ambos. La escuchamos la primera vez en su casa cuando salimos de ‘El Dorado’. Nos miramos y entendimos que no debíamos dejar pasar el tiempo para ser felices, como dice la letra de la canción, y aquí estamos, enamorados y listos para darnos el sí.