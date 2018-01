Vanessa Terkes y George Forsyth se casan en Lima [VIDEO]

Luego que Vanessa Terkes anunció su compromiso con George Forsyth, se especuló que estaba embarazada, incluso Tilsa Lozano cuestionó la prontitud de la pedida afirmando que ‘colecciona anillos’.



Vanessa, ¿es cierto que estás en la ‘dulce espera’?

Hermana, estoy de chica sexy, con vestidos pegaditos en una telenovela de TV Azteca, no es posible lo que me dices, pero entiendo que el amor del bueno, a veces causa envidia. No sé quién haya dicho o estén diciendo, pero lo nuestro es amor de verdad y aún no estamos embarazados.



Tilsa afirmó que coleccionas anillos.

Mira, me voy a dedicar a trabajar y a amar, no me importa lo que digan. Acá lo importante es que estoy con un chico que me ama, respeta y viceversa.



Claudia Ramírez comentó que le parecía raro que el compromiso haya sido tan rápido, pues en noviembre George le enviaba mensajes, pero recalco que no quiere ser la tercera en discordia.

(ríe) ¿Y por qué sería la tercera? Ella es su ‘ex’ de hace muchos años, no entiendo la postura, en todo caso es una chica que cuando la conocí me cayó súper bien y no tengo nada más que decir.



¿Y cómo van los planes para la boda?, ¿será en México?

No, será en Lima.



¿Civil e iglesia?

Vamos por la bendición de Dios antes que nada.



Ahora eres blanquiazul.

¡Nunca! Universitario siempre.



Ni el amor te hace cambiar...

¡Jamás! Es más, estamos negociando, pues cuando tengamos nuestros hijos el varón será de Alianza y la niña de la U, pero aún no me atraca, aunque lo voy a lograr. (C.Chévez)