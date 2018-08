La felicidad brotaba por los poros de Vanessa Terkes y George Forsyth cuando se dieron el ‘sí, aceptó’ en el Municipio de La Victoria, sellando así su historia de amor en presencia de sus familiares y amigos.



Vanessa y George ingresaron al salón de ceremonias en medio de gritos de alegría. Minutos después, la representante del Registro Civil, Elsa Salazar, les leía los artículos del Código Civil.



Un contundente ‘sí, aceptó’ de Forsyth y un extrovertido ‘sííí’ de Terkes, seguido de los aplausos de sus invitados, confirmó que ya eran esposos.



El exfutbolista no esperó escuchar el tradicional ‘ya puede besar a la novia’ para hacerlo y su reacción emocionó a su esposa.



“Por fin lo conseguí...”, dijo Vanessa.



“La aseguré desde temprano, la mandé con chofer (al local) para que no se me escape ni sea novia fugitiva”, precisó George.



Luego los esposos posaron para las fotos con sus familiares y amigos antes de celebrar con los victorianos.



BAILARON SAYA



“Es hora de celebrar... vamos a bailar”, dijo Forsyth antes de subir al escenario que se levantó en la Plaza Manco Cápac para compartir con su ‘gente’ el momento más importante de su vida.



“Siempre soñé con casarme, formar un hogar, tener mis hijos y cuando llegó Vanessa a mi vida supe que era la elegida, por eso la aseguré. Gracias por acompañarnos”, detalló.



El músico Diosdado Gaitán Castro contó que el último martes estuvo en la casa de Forsyth y lo sorprendió cantándole el tema ‘Cómo has hecho’, que bailó con su esposa y hasta se arrodilló.



“Estoy feliz, él es mi muñeco, mi amor. Me sorprendió con el baile y también con los mariachis... Gracias por tanto, cariño”, detalló la popular ‘Chata’.



SE RÍE DE CRÍTICAS



Por otro lado, Vanessa dijo que su felicidad no sería empañada por los comentarios negativos de gente que especuló que su boda fue para promocionar la postulación de George a la alcaldía de La Victoria.



“Mira, yo solo puedo decir que soy muy feliz y agradezco a todas las personas que comparten nuestra felicidad y a las otras... pues qué piña, ja, ja, ja. Amor y paz para todos”, precisó.



Vanessa lanzó su buqué de flores naturales al público, pero antes regaló dos rosas de este a una madre soltera.