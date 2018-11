"Vanessa Terkes da unos comentarios no tan adecuados", dijo Diego Geminez, pareja de Claudia Ramírez

El exfutbolista Diego Geminez le pidió a George Forsyth olvidarse de Claudia Ramírez y dedicarse a su familia y sus objetivos como alcalde.



Además, comentó que tiene planes de matrimonio con la modelo colombiana, con la que cumple un año de relación.



“Nosotros estamos bien, perfectos, vamos de a pocos... no como la otra (ríe), es que hay gente que todo lo hace acelerado, pero nosotros vamos despacito en nuestros proyectos”, dijo Diego Geminez.



Asimismo, reiteró que tienen planes a futuro.



“Claro, hay planes de matrimonio, sino no estaríamos viviendo juntos. Ya tenemos un perrito, estamos armando un negocio, nos proyectamos al futuro y el próximo jueves cumplimos un año juntos”, agregó.



¿Te molesta que siempre le pregunten a Claudia por George?

Es su pasado, estuvo seis años con él, pero ella está tratando de cerrar ese capítulo. Siento que le cansa todo eso, más cuando la señora (Vanessa Terkes) da unos comentarios no tan adecuados.



George le escribió a Claudia el día de su matrimonio, ¿crees que no la olvida?

No... no sé, creo que se le ve muy feliz con su esposa. Más bien, debe disfrutar de su matrimonio, que sean felices y se dedique a trabajar, porque va a ser alcalde y tendrá mucho por hacer.