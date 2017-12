Vanessa Terkes y George Forsyth se lucen muy cariñosos en México ¿confirman relación? [FOTOS]

¿Qué está pasando entre Vanessa Terkes y George Forsyth? Hace un mes fueron ampayados juntos en Cusco en una cenita en donde ambos estuvieron abrazaditos y muy cariñosos. Las imágenes fueron difundidas por Amor Amor Amor

Al ser consultada sobre las imágenes, Vanessa Terkes se mostró sorprendida. Sin embargo, tomó relajada el ampay y aclaró que no se vio nada más que abrazos entre ella y George Forsyth. "Ja, ja, ja... ¡Oh, my God (Oh, por Dios)! Qué buen chisme me cuentas, solo veo una foto abrazaditos nada más, no hay otra cosa", declaró la actriz para Trome.

Ahora, ambos decidieron compartir una foto en sus respectivas redes sociales. El primero fue George Forsyth, quien posteó una imagen al lado de Vanessa Terkes hace cuatro días. Ambos se encuentran en el Centro Histórico de México D.F. y la actriz besa la mejilla del futbolista.

George Forsyth no compartió ninguna leyenda en la foto, salvo un emoticon sonriente. Días después, Vanessa Terkes también compartió una imagen al lado del futbolista. La actriz aparece con una sonrisa de oreja a oreja.

Del mismo modo, Vanessa Terkes no colocó ninguna leyenda, salvo un emoticon con risa. En los comentarios de sus seguidores, todos le preguntan si es que entre ambos existe una relación entre ambos.

