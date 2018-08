Vanessa Terkes y George Forsyth: Mamá del arquero pide nietos

Las familias de George Forsyth y Vanessa Terkes manifestaron su alegría y emoción por la boda de la pareja.



Una de la más felices fue la señora María Verónica Sommer, madre del arquero.



“El bebé que faltaba casarse. Estoy emocionada. Él está feliz y todos nos sentimos igual. Vanessa es una chica muy dada a las personas, eso me gusta, porque George es así. No tiene ningún problema en andar con nadie. He tratado de ayudarle en la boda religiosa. Espero que los nietos lleguen rápido, tengo dos, pero quiero más”. afirmó.



Por su parte, su hermano mayor, Harold, le recomendó que la comunicación es la base de toda relación.



“Le he recomendado lo mismo que él me dijo a mí (el día que se casó)... a tener la mayor comunicación posible, a estar juntos lo máximo que se pueda, amarse el uno al otro y vivir felices”, indicó, al mismo tiempo que contó que desde hace tiempo ya están esperando los sobrinitos.



De otro lado, Astrid, la hermana de Vanessa, comentó:

“Estamos felices porque ella está feliz. Su felicidad es la nuestra”, expresó.