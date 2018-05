Vanessa Terkes y George Forsyth se casan este 15 de setiembre [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Terkes dijo que su matrimonio con George Forsyth sigue sobre ruedas y que le gustaría volver a ser mamá de gemelos o trillizos.



“George es un chico lindo, ¡cómo no quererlo! Estoy contenta con él, me engríe, consiente, respeta y deja que me desarrolle como mujer. Él es bueno en todo lo que hace”, precisó Vanessa Terkes al darse un ‘baño de popularidad’ con su novio en Gamarra, regalando flores a las madres.



¿También incursionarás en política como Forsyth?

No. A mí déjame actuando o haciendo obras sociales que me encantan, pero para ponerme a administrar un distrito, olvídate. No es lo mío, soy buena para otras cosas.

¿Vanessa Terkes dejó a George Forsyth y se fue sola a una salsoteca?

¿Tu relación marcha bien? ¿No hay crisis?

Imagínate si hago caso a todos los comentarios que salen. Fui a divertirme con una amiga y me ‘bajaron la llanta’, dijeron que habíamos terminado (ríe). Él (George) trabaja mucho y yo, cuando estoy aquí, que por lo general es en vacaciones, compartimos, pero también me doy tiempo para estar con los míos y ver a mis amistades.



Entonces, ¿la boda sigue?

Claro, será el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro, están todos invitados.



¿Y piensan tener hijos?

Yo encantada, creo que en enero vamos a encargar. Tengo hermanas gemelas, sobrinas mellizas, así que si son dos o tres sería genial, me encantaría.