Vanessa Terkes sobre George Forsyth: "Nunca nadie me hizo tanto daño como él y su papá"

Vanessa Terkes llora de angustia, dolor y desesperación. La actriz no pudo contener el llanto al describir el momento que vive, después de denunciar a su esposo George Forsyth por maltrato psicológico, y dijo que en su vida nadie la dañó más que George y su padre, Harold Forsyth.



“Ahorita no estoy en condiciones de hablar con nadie, no me siento bien, otra vez estoy temblando. Nunca nadie me hizo tanto daño como él y su papá”, indicó Vanessa Terkes en una conversación telefónica con ‘Radio Corazón’.

“Estoy un poco cansada de todo, de tantas mentiras, sin embargo, la gente que me conoce sabe que siempre he sido una mujer trabajadora, que se cae y se levanta. Ahorita, siento que me atacan por diferentes flancos, porque me estoy enfrentando a una familia poderosa, con influencias y que de alguna manera ya están atacando mis nervios. Estoy con los nervios de punta, terminé en una posta médica, temo por mi salud. Eso fue lo que me impulsó a hacer la denuncia. Necesito que me dejen tranquila, que no digan cosas que no son ciertas y me refiero a él ( George)”, añadió.

La ‘Chata’ también señaló que por apoyar a George Forsyth en su carrera a la Alcaldía perdió varios trabajos, pero no está pidiendo que él la mantenga.



“Dejé de trabajar todo este tiempo porque estuve abocada a algo que a mí me apasiona, que es la ayuda social. Si en algún momento le solicité al señor George que me ayudara con tres meses de departamento, es porque él sabía que no tenía absolutamente nada, pero que me ayudara nada más. No le estoy pidiendo que me mantenga, pues nunca he sido una persona mantenida. Me han cortado muchos trabajos por esto. No he podido aparecer en televisión por la sarta de mentiras que estoy recibiendo constantemente de diferentes personas y sobre todo de él”, indicó Vanessa Terkes

Por último, Vanessa Terkes le pidió a su aún esposo que deje de mandar a decir cosas de ella.



“Me he mantenido bajo la prudencia porque es mi matrimonio y por eso fui al juzgado. No quiero hacer de mi vida privada un tema de sobremesa de todo el país, por eso le pido al señor Forsyth que no mande a su gente o manipule a los medios de comunicación para sacar cosas que él quiere decir, que no tiene cómo probar y que me alteran los nervios. No soy la primera persona a la que afecta. Ya basta, la próxima persona se va a matar, por el amor de Cristo”, finalizó.

CRÓNICA DE UN DESAMOR



Luego que Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron por civil e iglesia, se les vio en distintas actividades sociales y en canales de televisión hablando de su amor, pero esta situación empezó a resquebrajarse entre febrero y marzo de este año.



George Forsyth empezó a llegar muy tarde a casa con el pretexto del trabajo en el municipio (Vanessa dice que tomaba mucho licor), lo que dio pie a las primeras discusiones. Posteriormente, Vanessa Terkes tuvo que dejar la labor social que hacia en La Victoria y eso abrió más la brecha entre ellos, hasta que en marzo el matrimonio se fue a pique.

Otro factor fue el entorno que rodea al exfutbolista, que influyó en su relación ‘endiosándolo’ e hizo que ‘perdiera la brújula’.



Las discusiones fueron cambiando de tono, Vanessa Terkes en marzo viajó a México, pero con la esperanza de salvar su matrimonio, porque ya estaban separados y ella le había dejado los anillos de boda en el departamento que compartían.

Cuando regresan, hacen un último intento por volver, pero ya todo estaba consumado, se bloquearon de las redes sociales y dejaron de comunicarse por teléfono.