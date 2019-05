Así reaccionó Vanessa Terkes tras denunciar a George Forsyth por violencia familiar en el Poder Judicial

Vanessa Terkes denunció por violencia familiar a George Forsyth en el Poder Judicial este viernes. Tras salir de interponer la acusación contra el alcalde La Victoria, los reporteros de Magaly Medina grabaron los incidentes.

Vanessa Terkes, con lentes negros y notablemente afectada, decidió no dar declaraciones a la prensa mientras era acompañada con su abogada y otras personas.

Cuando la abogada de Vanessa Terkes tomó la palabra para indicar que la denuncia por violencia familiar contra George Forsyth se hizo, la actriz se mostró desencajada ante el asedio de la prensa.

Los 'chacales' de Magaly Medina preguntaron a Vanessa Terkes si iría hasta las últimas consecuencias con la denuncia contra George Forsyth, sin embargo, la actriz se quedó callada.

La abogada de Vanessa Terkes comentó que la actriz comenzó a sufrir esta "violencia" después de cinco días de su matrimonio cuando se publicaron unas conversaciones de George Forsyth con una de sus ex parejas como parte de "despedida", aunque el alcalde de La Victoria aceptó este hecho no le mostró la captura de su celular porque, según él, lo borró porque "no tenía espacio".



"Ella (Vanessa Terkes) refiere que no hubo infidelidades porque eso debe ser probado", concluyó la abogada de la actriz sobre George Forsyth.