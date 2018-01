Vanessa Terkes y George Forsyth se llenaron de besos en romántico reencuentro en el aeropuerto [VIDEO]

El amor brota por los poros de Vanessa Terkes y George Forsyth, pues la parejita protagonizó un romántico encuentro, esta madrugada en el aeropuerto Jorge Chávez.



Vanessa Terkes arribó a Perú en visita de médico ya que le dieron libre en Tv Azteca y aprovechó ese break para pasar el fin de semana con su novio George Forsyth, con quien acaba de anunciar su boda en setiembre.



La ' chata' Vanessa Terkes corrió hacia los brazos de George Forsyth y se trepó sobre su cuello mientras él, emocionado, la llenaba de besos mientras los fans les decían que hacían linda pareja. Todo esta muestra de cariño ocurrió en el estacionamiento del aeropuerto



Vanessa y George dejaron el terminal aéreo en la moto del exarquero aliancista para disfrutar de su amor y seguir con los preparativos de su boda programada para el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro del Cercado de Lima.



(C.Chévez)

Vanessa Terkes se reencuentra con George Forsyth en Lima

“Si Vanessa me invita, yo voy. Entonces, ¿me vas a invitar al matrimonio?”, le preguntó la modelo Claudia Ramírez a la ‘Chata’, que se conectó vía Skype con ‘Espectáculos’ un día antes de su llegada a Lima.



Ante esa pregunta, la actriz Vanessa Terkesrespondió que no tiene problemas , pues se trata de una misa abierta.



“En todo caso yo ni la conozco. Es decir, sí, estuve en un programa con ella, la conocí poquito. No tengo nada en su contra, pero si alguien tendría que invitarla, ese sería George. No tengo problema, que vaya con su novio, con su exnovio, con el otro novio. Que vaya con quien quiera, porque la misa es abierta para toda la gente”, respondió Vanessa Terkes.

