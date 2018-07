Vanessa Terkes: ¿George Forsyth tuvo despedida de soltero con una tal 'Marita'? | FOTOS

Vanessa Terkes continúa con los preparativos para su boda con George Forsyth y descartó que haya tenido una despedida de soltero con otra mujer.

Andas con George caminando por La Victoria...

Sí, apoyándolo en su campaña, trabajando duro con él y viendo lo de nuestro matrimonio.

¿Prefirieron pasar las fiestas en Lima?

Sí, no hay tiempo para muchas cosas, tenemos la boda civil encima, pues será este 11 de agosto.

¿Y tu despedida de soltera?

George trabaja mucho y como no va a tener, me solidaricé con él.

Pero se especula que ‘Ken’ tuvo su despedida con una tal ‘Marita’.

Me da risa porque dicen ‘ni bien pisó suelo peruano’ y él no ha salido del Perú, está trabajando. Los que insisten en la despedida son los amigos, si tuviese una despedida, seguro no sería solo con una mujer.