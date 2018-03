Vanessa Terkes cumple 40 y lo celebra con George Forsyth [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Terkes cumple hoy 40 años y los celebrará al lado de su novio George Forsyth, quien viajó a México el jueves para agasajarla.



“Estoy feliz, llegó mi novio. Casi me muero de la impresión porque venía un día antes de mi cumple”, dijo eufórica.



Ahora van a celebrar juntos...

Sí, pero ni tanto porque hoy me toca grabar y estará conmigo ahí. Ya por la noche celebraremos, lo importante es que estamos juntos.





George publicó una foto con tu mami con la leyenda ‘aquí con la suegra’.

Sí, no sabes, lo quieren harto y estaban viendo cositas de la boda.

Por otro lado, Vanessa y George vieron el partido de Alianza Lima y Boca Juniors y mientras él alentaba al equipo ‘grone’, ella decía ‘y dale U’ en su historia de Instagram. (C. Chévez)



Vanessa Terkes se reencuentra con George Forsyth