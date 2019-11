Vanessa Terkes hace mea culpa tras escandalosa separación de George Forsyth: "No fue lo más acertado en su momento"

Vanessa Terkes se animó a dar una entrevista a 'Domingo al Día' en la que habló no solo de sus proyectos y cómo vive ahora que pasó la tormenta de su escandalosa separación de George Forsyth. La actriz hizo un mea culpa y lamentó haber expuesto su vida privada a los medios, "no fue lo más acertado que pude haber hecho en su momento".

Con una tranquilidad y serenidad que no se le conocía antes, la extorbellino indicó que "me hubiera gustado más mantener mi vida en privado" y se negó a responder si le daría una oportunidad a George Forsyth, pero aseguró que no es una persona resentida y no le guarda ningún rencor.

“No soy una persona resentida, soy una persona que tiene memoria selectiva, suelo acordarme de las cosas bonitas en la medida que pasa el tiempo. Cero rencores”, comentó Vanessa Terkes a las cámaras de “Domingo al día”.

A la pregunta sobre si George Forsyth le fue infiel, Vanessa Terkes fue tajante y se negó a responderle al reportero asegurando que no iba a hablar de su expareja.

NO QUIERE UNA NUEVA RELACIÓN



Agregó que en este momento no se siente preparada para iniciar una nueva relación amorosa. "Ahorita iniciar una relación con otra persona no me siento preparada ni creo que sea una buena idea".

Además, Vanessa Terkes reveló que recibió propuestas de dos partidos políticos para lanzarse al Congreso de la República, pero no aceptó.



“No estoy interesada en eso. La política es ayudar a las personas, pero yo lo hago a mi manera. A mí no me gusta robarle a la gente” , expresó Vanessa.