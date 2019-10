Así reacciona Vanessa Terkes cuando le preguntan por galán con quien fue ampayada besándose | VIDEO

¿Vanessa Terkes ilusionada? La actriz fue captada por las cámaras de Válgame Dios en actitud muy coqueta con un empresario de nombre Gabriel, con quien termina besándose apasionadamente.

En los últimos meses, Vanessa Terkes decidió mantener en reserva su vida privada tras su denuncia por maltrato psicológico contra el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth.

En varias entrevistas, la artista dejó en claro que no estaba decepcionada del amor y que no se daría por vencida hasta encontrarlo, pero no se quería apresurar a encontrar a una persona.

Vanessa Terkes ampayada con nuevo galán (Fuente: Latina)

Y tal parece que las cosas van muy bien para Vanessa Terkes. Por eso, el reportero de América Espectáculos quiso entrevistarla para que le cuente más detalles del misterioso galán.

Sin embargo, la actriz se mostró evasiva y no quiso decir dar explicaciones tras el ampay. "Estoy bien y muy cómoda la verdad", acotó. En tanto su ex y amigo Roberto Martínez reveló que vería las imágenes.

"Me han dicho (sobre el ampay). No lo he visto, voy a chequearlo a ver si es el de la vez pasada", bromeó el ex futbolista de Universitario de Deportes.