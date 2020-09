Vanessa Terkes dijo que Natalie Vértiz se ‘sacó la lotería’ al casarse con Yaco Eskenazi y le agradeció el cumplido que el conductor le hizo al revelar que fue su ‘amor platónico’ cuando aún no pertenecía a la televisión.

Vanessa, Yaco contó que de chico iba con sus amigos a un centro de comida rápida en el que trabajabas solo para verte porque eras su amor platónico.

No sabía, ja, ja, ja… Yaco es lindo, buen chico, buen papá y al parecer también buen esposo, Natalie se ganó, ella es una belleza.

¿También tuviste un ‘amor platónico’?

De chibolos todos pasamos por eso, hasta nos ‘enamoramos’ de nuestros profes, pero a mí me gustaba ‘Terry’ el novio de ‘Candy’, babeaba por él, también el actor Christopher Reeve que hizo de ‘Superman’ y ‘Anibal Smith’ (George Peppard).

Maduritos te gustaban...

Sí, hermana no sé cuántas veces vi la película ‘Superman’ y no me perdía la serie ‘Los Magníficos’, ilusiones de chibola...

¿Y en este momento hay un ‘amor real’ en tu vida?

Ja, ja, ja… no seas ‘zapato roto’, hermana.

Cambiando de tema, suena el rumor de que incursionarás en política

No puedo ocultar que sí he tenido alguna invitación, informal, para participar en las próximas elecciones y solo puedo decir que es una posibilidad que estoy evaluando.

Van a decir que le estás siguiendo los pasos a tu ex...

¿Por qué?

Porque estuviste a su lado en su campaña.

Yo siempre hice y hago ayuda social, para mí eso no es nuevo, al contrario me encanta ayudar, dar la mano.