Vanessa Terkes conoce a los padres de George Forsyth [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Terkes continúa con los preparativos para su boda con George Forsyth, pues el fin de semana conoció a sus futuros suegros, el diplomático Harold Forsyth y su esposa, la ex-Miss Chile María Verónica Sommer, en Tampa, Florida.



“La verdad, conocí a toda la familia. Fuimos (con George) a Tampa para ver a la hermana y aunque fue un viaje relámpago, valió la pena, todos son muy lindos y me acogieron superbién. Estoy feliz”, dijo.



¿Eso fue en el viaje que hiciste la semana pasada a Miami?

Sí, me escapé desde el viernes y estuve tres días por allá.



¿Tus suegros viven allá?

No, viajaron a Miami para conocernos, ellos residen en Japón.



¿Y cómo van los preparativos de la boda?

Avanzando, estamos viendo lo del catering y el salón para la recepción. (C. Chévez)



