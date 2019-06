'Peluchín' afirmó que George Forsyth descubrió que Vanessa Terkes bebía mucho alcohol | FOTOS 

Rodrigo González, ‘Peluchín’ , afirmó en su programa ‘Válgame Dios’ que George Forsyth descubrió, a los tres meses de relación, que Vanessa Terkes bebía mucho alcohol.



“Tenemos información de una fuente cercana a George, y nos señalan que él descubrió a los tres meses de relación que Vanessa bebía mucho alcohol, que tenía cambios de humor demasiados extremos. En otra oportunidad entró en crisis y llegó ebria a la casa de un familiar, y se lanzó en el cuerpo la cerveza que tenía en la mano. Además intentó lanzarse de un auto en movimiento”, comentó el conductor.

También, contó que George le pidió el divorcio a Vanessa, dejándole gastos pagados del departamento y una pensión, pero que nunca le respondió y días después se sorprendió cuando emitió un comunicado dando por terminado su relación.



‘TEN DIGNIDAD’



En tanto, Tilsa Lozano le sugirió a Vanessa Terkes que tenga dignidad y resaltó que no se puede ‘jugar con denuncias sin argumentos’.

“No se puede jugar con hacer denuncias sin argumentos reales... La cosa en castellano es que él (George) no quería volver contigo, ten un poco de dignidad y aguántate”, precisó Lozano.



“No siempre el lobo, en el cuento de ‘La caperucita’, es el malo. George no es santo de mi devoción, pero he leído mensajes en los cuales se comprueba que él trató muchas veces de conciliar. Él no duerme desde hace muchos meses en el departamento, ella estaba sola, el matrimonio fue un show, con amor y sin amor”, acotó Lozano, quien añadió que Terkes debería pasar una pericia psicológica y psiquiátrica.

Además, deslizó que la actriz estaría negociando para sentarse en el ‘sillón rojo’ de ‘El valor de la verdad’.