Vanessa Terkes dijo que ‘la gente se da cuenta’, al saber que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, no descartó tener un romance con Alejandra Baigorria, quien señaló que lo admira porque es inteligente, hábil y guapo.

Vanessa, leíste en Trome que tu expareja no descarta tener una relación con Alejandra y ella también manifestó su admiración por él.

Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja mejor calladita me veo más bonita.

¿Cómo estás?

Feliz, nunca sola. Trabajando en Radio Panamericana con el DJ Pana, en horario estelar con más responsabilidad, tratando que dentro de la coyuntura la gente tenga un escape en el programa que va de 9 de la mañana al mediodía y como siempre haciendo obra social, pero sin anunciarlo en redes ni tomándome fotos. Más bien de la mano de Dios y siempre cuidándome mucho.

¿Y tu hija?

Gracias a Dios por fin hoy (ayer) se muda conmigo, no tenía DNI y por eso no podía salir, pero logró sacar un permiso de la Reniec online y ya puede mudarse a mi depa.

Cuéntame eso de que nunca sola, ¿hay algún pretendiente?

Nunca faltan y nunca sola, nada más que ahora voy con calmita, no hay prisa.

O sea todavía no puedes oficializar a nadie.

No lo haría tampoco, mejor en privado.

El tema del divorcio, ¿aún no se da?

Nada, se paralizó todo por la pandemia, pero yo estoy feliz y tranquila, tengo salud, trabajo, mi hija estará conmigo, estoy bendecida por todos lados.