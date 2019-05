Vanessa Terkes tras anunciar su separación de George Forsyth: "Siento un profundo dolor en mi corazón"

Afligida. Así se escuchó a Vanessa Terkes en una conversación vía telefónica con el programa En Boca de Todos tras el anuncio de su separación de George Forsyth. La actriz estuvo ausente en el espacio de América Televisión, pero accedió a hablar con los panelistas.

En la corta llamada, Vanessa Terkes aceptó que no estaba pasando por un buen momento y por eso faltó al programa. Aseguró además que sentía un profundo dolor por la separación que está atravesando y le pidió fuerzas a Dios para superar este momento.

"Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón ese es Dios y yo también conozco la verdad detrás de todo esto. Y es Él quien me va a dar la fuerza necesaria para salir adelante como siempre lo ha hecho", declaró Vanessa Terkes.

La actriz y aún esposa de George Forsyth indicó que no iba a brindar ningún detalle sobre la decisión que la llevó la separación del alcalde de La Victoria. Vanessa Terkes agradeció la comprensión.

"Mi silencio es importante para mí. Ahora no me siento bien, no me gustaría decir nada. Quisiera no dar más comentarios y espero que ustedes lo entiendan y me apoyen en eso", puntualizó Vanessa Terkes.