Vanessa Terkes revela la romántica pedida de mano que organizó George Forsyth [ENTREVISTA]

Vanessa Terkes contó que George Forsyth fue muy romántico al pedirle que se case con ella y que su boda será en una iglesia del centro de Lima, en setiembre.



Vanessa, ¿cómo te declaró su amor George?

Me dijo: Sabes que me quiero casar contigo... Y yo le respondí que no ande de hablador, porque lo ponía en el chat del grupo que teníamos de ‘El dorado’ y respondió que era todo menos hablador. Así que el 3 de enero se arrodilló en la orilla de una playa hermosa de Tulum, sacó un anillo y me preguntó ¿te casas conmigo? En Perú, terminando el programa se me declaró.



¿Y qué es lo que más te gusta de él?

Su humildad y lo bueno que es, también su barrio, es un chico que la tiene clara.



¿Tiene tu edad?

Es menor, pero también le patina el coco que hasta parece mayor que yo, ja, ja, ja. Solo le llevo cuatro años.



¿Ya tienes tu vestido de novia?

En eso estoy, amigos de acá (México) me están sugiriendo algunos diseñadores y de Lima, igual. El color de mi vestido será perla o blanco.



¿Tu hija debe estar feliz?

Síiiii.



¿Te casarás en alguna iglesia en especial?

Será en una del Centro de Lima, en setiembre.



(C. Chévez)

😊 Una publicación compartida de vanessaterkes (@vanessaterkes) el Dic 26, 2017 at 12:54 PST

