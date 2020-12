Vanessa Terkes dijo que no gastará energías para gustarle a todo el mundo, luego que ‘Peluchín’ cuestionó su incursión en la política.

Hace unos días Rodrigo se mortificó porque no quisiste responder sus preguntas...

Sí pues, qué te digo, hermana, no todo el mundo me va a creer, pero hablaré con mi trabajo como lo hice siempre, por eso no me agito ni me molesto con otros.

¿Cómo recibirás las fiestas?

Trabajando en radio Panamericana, donde me va muy bien. El público es lo máximo, estoy agradecida por tanto cariño que recibo, despediré este difícil 2020 bendecida.

¿El próximo año vuelves a la actuación?

Ofertas hay y se verá en su momento.