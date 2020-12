NO AGUANTÓ. Vanessa Terkes se mostró incómoda con Rodrigo González y Gigi Mitre por preguntas sobre su postulación al Congreso. La actriz expresó su malestar con respecto al enfoque que le dieron en el programa a su candidatura.

Vanessa Terkes indicó que el programa Amor y Fuego no es el espacio para hablar de política. “Escúchenme una cosa, a mí me encanta el programa de ustedes, es de entretenimiento. Si algún día quieren hablar seria la cosa, yo feliz, pero mientras tanto yo tengo que trabajar”, dijo la actriz.

Rodrigo González se sintió mortificado por las expresiones de la candidata al Congreso. “Sentimos que nos estás disminuyendo, he sentido un tufillo que no me ha gustado para nada”, indicó el conductor.

La candidata precisó que no se trata de eso, pero que no va a hablar de un tema tan serio en un espacio de entretenimiento. “Yo no quiero hablar mal de nadie, ni estoy entrando aquí para atacar a nadie”, continúa la actriz.

Vanessa Terkes y Rodrigo González se pelean en vivo por su candidatura al Congreso