Vanessa Terkes tuvo que 'secuestrar' a George Forsyth para tener su 'noche de bodas' 

Vanessa Terkes ‘secuestró’ a su esposo George Forsyth para tener su ‘noche de bodas’, luego de celebrar su matrimonio en una preciosa casa de la exclusiva urbanización La Pradera, en La Molina.



La señora Forsyth llevó a George a un hotel cinco estrellas, ubicado cerca del Centro de Lima, para que el exarquero y ella pudieran asistir, ayer por la tarde, al estadio Alianza Lima y ver el partido de los ‘grones’ contra Sporting Cristal.



“Como no íbamos a tener luna de miel, me lo robé y nos fuimos al hotel. De La Molina hemos salido como a las cinco de la mañana, es que bailamos y cantamos hasta que terminamos cansados, pero felices”, dijo Vanessa Terkes.



CON CAJÓN Y GUITARRA

​

Durante la recepción de la boda, los esposos no solo bailaron el tema ‘Abrázame’ de Juan Gabriel, también se divirtieron con la hora loca y, pasadas las dos de la mañana se armó la jarana con cajón y guitarra.



“Los amigos de George llevaron la guitarra, el cajón y comenzamos a cantar algunos valses y bailar festejos, eso fue hasta las cinco de la mañana, que me lo llevé y escondí la llave de mi habitación, ja, ja, ja”, contó la popular ‘Chata’.



CHAMPÁN ROSADO Y BOCADITOS

​

La casa donde se realizó la recepción estuvo decorada con inmensos jarrones con rosas blancas, la piscina tenía adornos en forma de flor de loto con una vela amarilla en el centro y faroles de color crema adornaban las salitas lounge ubicadas en el jardín.



Los invitados degustaron bocaditos dulces y salados, tarta de atún, una fina mesa de quesos y frutas de la estación y también había otra mesa de pescados y mariscos. Brindaron con champán rosado, y se sirvieron todas las etiquetas de whisky, rones, pisco y cerveza.

La música fue programada en una consola con temas de Juan Luis Guerra, como ‘Burbujas de amor’; ‘Cásate conmigo’ de Nicky Jam, ‘Enrédame’ de Fonseca y ‘Carito’ de Carlos Vives.



LUNA DE MIEL



Vanessa Terkes y George Forsyth recién tendrán su ‘luna de miel’ después de las elecciones municipales.



“Luego del 7 de octubre nos iremos a Máncora y, si todo sale como hemos planeado, es probable que viajemos a Italia”, precisó Terkes.