Vanessa Terkes contó que pasó las fiestas de fin de año al lado de su familia en la playa y que este 2022 volvería a actuar. En el plano sentimental comentó, con su hilarante buen humor, que está soltera, pero nunca sola y menos desatendida.

MIRA: Pamela López, esposa de Cueva, enfrenta a usuaria que llamó “feítos y cholitos” a sus hijos

“Recibí las fiestas con mi mamá, con mi familia, en realidad en la playa, claro que no podíamos bajar al mar, pero respirar ese aire puro te cambia la vida. Y bueno, sigo en Radio Panamericana y tengo algunas propuestas para actuar este año. Vamos a ver qué pasa, nuevo año, nueva vida, más que nueva vida nuevos aires para que pase todo esto del ómicron y podamos volver a nuestras vidas de antes de manera normal, porque esta pandemia nos aplasta mucho, nos detiene”, detalló.

¿Y nuevo amor también?

Mi corazón está recontra ‘tranqui’ hermana, porque ahorita estoy estudiando inglés, también quiero meterme a aprender quechua, ahí estoy con varias cosas interesantes, así que el ‘bobo’ tranquilo sin mayor exaltación.

Claro, una cosa es estar con el corazón tranquilo, soltera, pero otra sola y desatendida.

Ja, ja, ja. Sola nunca hermana y siempre bien atendida.

¿Las propuestas que tienes para actuar son de Perú o de México?

De aquí y de allá, pero por el tema social (ayuda a comedores populares) en el que estoy metida de lleno, pienso quedarme aquí y si se concreta la propuesta que tengo para actuar, que me encanta, pues con más razón me quedo.

REVELÓ QUE PIETRO SIBILLE FUE A TERAPIA

Por otro lado, Vanessa Terkes, reveló en el programa ‘América hoy’, antes que terminará la temporada 2021, que luego de difundirse el ‘ampay’ de Andrea Luna y Andrés Wiese en Miami, el actor Pietro Sibille, abandonó la película que estaba rodando para recibir terapia, porque esta situación le “cayó como un balde de agua fría” a su colega.

“Yo recuerdo el momento porque tengo amigos que estaban haciendo una película con Pietro, a él esto le cayó como un balde de agua fría, de hecho, tuvo que abandonar la película, entró en tratamiento. Entonces… lo que me da pena es que después de tanto tiempo todavía siga con ese dolor”, contó la actriz de “Travesuras del corazón”.

A su vez, Sibille recalcó en un post que publicó que Andrea Luna le fue infiel con Wiese. “Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

Andrea Luna también se defendió de las acusaciones de su expareja. “Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente... Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, aseguró Luna. Cabe señalar que tras el post de la actriz, Pietro eliminó su mensaje en Instagram.