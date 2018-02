Vanessa Terkes se asustó con el terremoto de 7,2 grados ocurrido en México [FOTOS]

Vanessa Terkes contó que se asustó con el último terremoto de 7.2 grados que azotó la ciudad de Oaxaca, en México, que felizmente no dejó víctimas mortales como el anterior.



“La gente está bien espantada y en redes dicen que están durmiendo con zapatillas y no cierran las puertas para salir corriendo. Desde el terremoto se han dado 120 réplicas”, dijo Vanessa Terkes.



¿Y dónde te agarró el sismo?

Saliendo para el gimnasio, sobre la avenida Reforma, que afortunadamente es una calle amplia. Estaba con una amiga, a quien le dio una crisis. Felizmente, la alarma sonó 90 segundos antes de que empezara el movimiento.



¿George (Forsyth) se comunicó contigo?

Sí, al segundo mi amor me llamó para saber cómo estaba. Ojalá Dios se apiade de este país tan hermoso.



Cambiando de tema, tu novio y tú celebraron el ‘Día de los enamorados’ a la distancia...

Sí, me envió un hermoso peluche y yo le mandé dos, uno con la camiseta de Alianza Lima y el otro con la de la ‘U’, ja, ja, ja.