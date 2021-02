Vanessa Valencia se apunta con el Trome Gol

La cantante Vanesa Valencia confesó que es hincha de Trome Gol, que regala miles de soles a nuestros lectores.

“Trome siempre da lo mejor a sus lectores y con Trome Gol pueden llevarse un dinerito extra que será de mucha ayuda en estos tiempos difíciles, los felicito. Para ser uno de los ganadores solo deben comprar todos los días su diario favorito y reclamar gratis sus cupones”, afirmó.

De otro lado, Vanesa denunció que una joven llamada Estefany Mendoza se hace pasar como integrante de su orquesta para pedir dinero y mandar su ‘pack’ a sus contactos en redes sociales.

“No la conozco, no sé si será hombre o mujer porque ahora crean cuentas falsas en Facebook, pero me molesta que utilice el nombre de mi orquesta ‘Vanesa y Las Tremendas’ y manche la imagen de mis chicas. Estoy desesperada porque hasta mis amigas artistas me han dicho que desde esa cuenta le escriben a sus esposos”, acotó.