Vania Bludau utilizó sus redes sociales para pronunciarse por la polémica sobre su rumoreada participación en Reinas del Show, que nunca se concretó, y el mensaje de Gisela Valcárcel en el reality de baile. La exchica reality aclaró que fue ‘llamada dos meses antes del estreno’; pero que no hubo nada concreto’, además, afirmo que le guarda cariño a Gisela y descartó que Jazmín Pinedo haya ingresado por ella al programa.

La guapa modelo utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse sobre la polémica surgida por ‘Reinas del Show. “Siento que tengo que aclarar ciertas cosas porque no quiero crearme anticuerpos sin haber hecho absolutamente nada malo a nadie”, manifestó.

Bludau reveló que le respondió a periodistas de Amor y Fuego que ‘sí la llamaron a Reinas del Show; pero hace más de dos meses. “No hubo nada en concreto, es completamente falso que Jazmín Pinedo entró por mí o lo que se especuló”, explicó.

La recordada integrante de Combate agregó que sale aclarar esto porque a ella, no le gusta hacerse anticuerpos con nadie: “No he choteado a ningún programa, no hablo mal de naide. le tengo mucho respeto y cariño a la gente que he trabajado”, manifestó.

Vania también afirmó que guarda gran cariño a Gisela Valcárcel y también a su productora. “En cualquier momento que el programa me llame para apoyar un participante siempre lo voy a hacer. La gente que me conoce sabe que le tengo un gran cariño a la gente de GV (Producciones) y a la señora Gisela”, aseveró.

VANIA BLUDAU SOBRE DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN

Días atrás Vania Bludau también se vio envuelta en un polémica por las declaraciones del llamado Ingeniero Bailarín de TikTok, quien la acusó de discriminación y no querer tomarse una foto con él. “Estoy medio cansada que saquen información la cual no tiene nada que ver (no es cierta), así como la semana pasada de discriminacipn de racista, de chotear un programa, ya es demasiado”, manifestó.

Finalmente Vania Bludau afirmó que se encuentra tanquila, trabajando en sus redes sociales y que siempre tiene la mejor disposicion de acudir cuando la inviten a los programas de televisión.

