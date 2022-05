MÁS REVELACIONES. En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González difundió otra conversación de Vania Bludau y Mario Irivarren, en la cual la modelo acepta que golpeó al exchico reality cuando ambos discutían.

Según leyó ‘Peluchín’, fue Mario Irivarren el que menciona a su expareja que lo agredió en dos oportunidades.

“Yo no soy una mala persona ni agresiva. Sobre el final de la relación actué mal, ya que no pude controlar mis emociones y mes reacciones, y quedó claro que eso no me hace el malo. En dos ocasiones tú me levantaste la malo porque estábamos discutiendo, te molestaste, perdiste el control y no por eso considero que sea una mala persona y agresiva” , manifestó.

Ante ello, Vania Bludau no niega el hecho, pero revela la razón. “(Fue) porque me insultaste ¿recuerdas?”, le escribió.

Vania Bludau reconoce que golpeó a Mario Irivarren dos veces (Video: Willax)

Vania Bludau le pide perdón a Mario Irivarren por agresiones: “Mil veces perdón”

‘Peluchín’ también compartió un extracto de otra conversación donde Vania Bludau le dedica un extenso texto a Mario Irivarren, a quien le pide que lo perdone por haberlo agredido.

“Perdón. Sé muy bien que después de ese día el chico de los capítulos anteriores se fue y aunque veces retornaba, yo no lo dejaba. La paciencia que has tenido en mis días de crisis emocional y existencial. Mil veces perdón, lo último que quise en esta vida es (ser) mi papá y hoy esa mier... brotó en mí, espero que me sepas perdonar de verdad porque es muy probable que yo no me pueda perdonar”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Alessia Rovegno sorprende al revelar por qué debería ser Miss Perú 2022: “Dejé todos mis compromisos en USA”

Carlos Álvarez analiza el retiro: “Quiero dirigir mi vida y mis energías en otras cosas”

‘Don Gato’ celebra su cumpleaños de Rodrigo Cuba con foto de su divorcio con Melissa Paredes