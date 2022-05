Vania Bludau y Mario Irivarren se enfrascaron en una tremenda guerra mediática tras haber finalizado su matrimonio. Las acusaciones de agresión física y violencia de ambas partes han hechos que muchos usuarios califiquen a la pareja haber vivido un romance con altas dosis de toxicidad.

Más información: Mario Irivarren se olvida de problemas con Vania Bludau y disfruta así de su viaje a México

Vania Bludau no tardó en enviarle indirectas a Mario Irivarren en TikTok, al extremo de que algunos de los usuarios la han calificado como la ‘Amber Heard peruana’, en analogía con el caso de Hollywood de la actriz con Johnny Deep.

“¿Amber Heard eres tú?”, “La Amber Heard de Pamplona”, “Hola, Amber”, fueron algunos de los comentarios que inundaron los últimos videos de TikTok que publicó Vania Bludau.

La modelo ha tomado con humor los calificativos e incluso se animó a saludar con un ‘Hola’ a a un usuario que la llamó ‘Amber Heard’ en esta plataforma.

Vania Bludau: la llaman ‘la Amber Heard peruana’ en TikTok por sus peleas con Mario Irivarren

MARIO RESPONDE A VANIA POR REVELAR COSAS ÍNTIMAS

Mario Irivarren se pronunció nuevamente luego de los ataques que viene lanzándole Vania Bludau en sus redes sociales, donde lo llama ‘bueno para nada’ e inclusive hasta se atrevió a revelar intimidades de su vida familiar.

“No pienso responder nada, no necesito decir nada de Vania, ella solo lo dice todo con sus actitudes, meterse con la familia es cruzar una línea que no se debe, que tanto odio y rencor puede haber en su corazón como para hacerle daño a personas que no tienen nada que ver en esto”, dijo el empresario para Amor y Fuego.

Asimismo, negó haber golpeado, pegado o ahorcado a su expareja, tal como lo viene afirmando sin mostrar pruebas. “Es increíble que entre todas mis supuestas agresiones no tenga nisiquiera una sola prueba, una sola foto, video. Que a pesar de trabajar con sus redes sociales y grabarse todos los días y ninguna de todas sus historias aparezca con ninguna sola marca, rasguño o moretón, absolutamente nada de nada”, indicó Mario Irivarren indignado.