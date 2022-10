QUIERE SER MADRE. Vania Bludau sorprendió a sus fanáticos al anunciar, a través de sus historias de Instagram, que congelará sus óvulos en su próxima visita a Lima. La modelo aseguró que una amiga le recomendó hacerlo si aún no pensaba tener hijos al corto plazo.

Fue la periodista Kathy Sheen quien resaltó la noticia en sus stories. “A Flavia Laos le ha dado por congelar los óvulos, pues ahora miren quién también va venir a Perú porque el canje está bueno”; dijo la exreportera.

Vania Bludau se mostró emocionada por su reciente decisión. “Voy a congelar mis óvulos, estoy medio emocionada por todo este tratamiento. El día de mañana empeiza el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que voy a estar viajando a Lima”, dijo la influencer.

Asimismo, acotó que jamás pensó en hacerlo pero una amiga le recomendó la idea. “Mi amiga Ale me contó, en su última visita a Miami, que había hecho esto hace un par de años y me dijo que era lo más inteligente que había podido hacer si aún no pensaba en tener hijos, así que voy hacerlo”, dijo la ex de Mario Irivarren.

Vania Bludau contó que tomó la decisión de congelar sus óvulos y viajará a Lima para realizarse el tratamiento.

