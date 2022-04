Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al aparecer en una publicidad en sus redes sociales, al lado de su exenamorado el chico reality Mario Irivarren, pese a que ha sido pública su separación.

La recordada integrante de Combate compartió un video al lado de Irivarren promocionando la compra de una licuadora. Los dos aparecen actuando con normalidad, pese a su sonada separación.

Aunque este video ha sido compartido después del anuncio del fin de su romance, habría sido grabado antes de la separación. Si no es así, eso demuestra la madurez y el profesionalismo de la ex pareja.

Como no podía ser de otra manera, sus fans no dejaron de comentar la publicación con mensajes de apoyo a ambas figuras de la farándula.

VANIA BLUDAU SE FUE A LOS ESTADOS UNIDOS, TRAS FIN DE RELACIÓN CON IRIVARREN

Tras revelar que la relación con Mario Irivarren llegó a su fin, Vania Bludau retornó a vivir a los Estados Unidos, donde radicaba hace unos meses.

“Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love you all”, manifestó Vania Bludau al respecto.

