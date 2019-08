Vania Bludau se casa en Perú: "Quiero tener hijos al toque"

Vania Bludau contó que se casará con su novio Frank Dello Russo el próximo año en nuestro país y planean tener sus hijos, lo más pronto posible.



“Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’ (organizador de bodas)”, sostuvo la participante del reality de baile de Gisela Valcárcel.



¿Ya tienen fecha para la boda?

No, pero será en el 2020. Este año es muy pronto porque aún tenemos viajes planeados.



¿Consideras que Frank es el hombre de tu vida?

Sí, me caso completamente enamorada. Siempre digo: ‘no hay hombre perfecto’, mi novio no lo es, pero me gusta su imperfección. No solamente lo veo lindo, pues desde que lo conocí dije ‘este chico será buen padre, buen esposo’.



¿Y será para siempre?

Será para siempre, tiene el prospecto. Hay chicos con los que he salido, muy fuertes, fortachones, y ahí nada más quedan.



¿Planean tener bebés?

Claro, apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque.



Por otro lado, ¿estás preparada para la semifinal de ‘Reinas del Show’?

Me siento muy cómoda con los géneros musicales que bailaré este sábado, estoy tranquila, así que en la final estoy de todas maneras. Tengo fe de no caer en sentencia y llegar invicta. La verdad sería un sueño llevarme la copa, ganar el concurso significaría un logro adicional a mi carrera.



(Deyanira Bautista)