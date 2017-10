Vania Bludau sigue generando polémica. La participante de 'El Gran Show' no se quedó callada cuando le preguntaron sobre su contrincante en la competencia y ex pareja sentimental, Christian Domínguez.

La modelo no dudó en contestar las preguntas sobre Christian Domínguez y su lesión de rodilla, la que le impide cumplir con sus participaciones en 'El Gran Show'.

"Yo normal, yo vine a trabajar, a bailar y sabía a lo que venía obviamente", aseguró Vania Bludau cuando le preguntaron sobre la salida de Christian Domínguez del concurso.

"No creo (que se esté corriendo). Dijeron que está mal de la rodilla. No sé, la verdad. No sé mucho", expresó Vania Bludau sobre la situación actual de Christian Domínguez.

"Si estuviera mal de la rodilla en verdad no podría ni bailar, ni pararse en el escenario", dijo Vania Bludau, dejando entrever que para ella es un poco sospechoso que Christian Domínguez tenga una lesión en la rodilla.

¿Será que Vania Bludau cree que Christian Domínguez se está corriendo de ella? La modelo no se animó a confesar nada más concreto sobre el tema pero el calla otorga.

"No me incomodaría verlo. Cada vez que me entrevistan me preguntan por él, no me causa nauseas tampoco. Como cualquier otra persona. En realidad no tengo problemas con nadie. La gente se hace problemas conmigo, es diferente", concluyó Vania Bludau.

Vania Bludau

