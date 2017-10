Vania Bludau: "No me preocupa coincidir con Christian Domínguez en ''Reyes del show" [VIDEO]

Vania Bludau dijo que Christian Domínguez le es indiferente y que no le preocupa coincidir con él en ‘Reyes del show’.



“No me enfoco en las personas. Como dije, sé que hay participantes muy buenos, pero estoy concentrada en lo mío. Quizá al público le cause alguna expectativa ese ‘encuentro’, pero a mí no me causa ninguna emoción”, afirmó y espera que Perú le gane a Nueva Zelanda para ir al Mundial de Rusia 2018. (B.P.)



Baile de Vania Bludau