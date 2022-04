Vanía Bludau rompió su silencio y emitió un comunicado en sus redes sociales a varias semanas del fin de su relación con Mario Irivarren. Cansada de las indirectas que se vienen lanzando, la modelo aclaró varios detalles del término de su romance, dando a entender que fue el chico reality quien le falló.

“ Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porque que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación . Sí! me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo ”, dijo la influencer en sus historias de Instagram confirmando que fue ella quien cortó con Mario.

Además, le mandó tremendo misil y aseguró que ella no pretende visitar programas de espectáculos para que le pregunten por su separación, en referencia a las últimas declaraciones del chico reality en Amor y Fuego.

“Tema aparte que yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%”, indicó Vania Bludau.

VANIA BLUDAU: NO ESTOY DESPECHADA

La modelo aseguró que no siente despecho y negó tajantemente que pueda regresar con Mario Irivarren. “Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran cocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor” , acotó.

Vania indicó que está siendo muy cuidadosa con sus palabras y reconoció que está llevando terapia para que no le ‘vuelva a pasar lo que le pasó nunca más’, dando a entender que Mario Irivarren la habría maltratado.

“ Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas interno s. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy, pero en esta oportunidad optaré por el silencio”, concluyó.

Vania Bludau lanza comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren

