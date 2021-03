DESTROZADA. Así se mostró Vania Bludau este viernes en En Boca de Todos al recordar la polémica intervención policial que protagonizó en la playa y la avalancha de críticas que recibió por haber ‘cambiado’ a su actual pareja Mario Irivarren.

Jazmín Pinedo le consultó a la modelo cómo se sentía tras ser duramente atacada por la actitud de Mario y ella se mostró bastante afectada. “No quiero pegarla de llorona pero los que me conocen saben que yo soy como un cristal cuando se meten conmigo y sí, me ha dolido muchísimo que me acusen de algo que obviamente no es verdad”, indicó.

Asimismo, aseguró que Mario Irivarren está ‘súper grande como para que alguien lo guíe para hacer este tipo de cosas’. “Él y yo somos felicidad completa desde que estamos juntos pero desde que eso pasó, no digo que la relación se ha ido abajo, sino que se ha puesto tensa”, reveló Vania Bludau.

Finalmente, volvió a recalcar que así como ella es responsable de todo lo que dijo e hizo (amenazar a un efectivo policial con mandarlo ‘a Ticlio a pasar frío’), Mario Irivarren también es dueño de sus actos. “De verdad pido disculpas de corazón”, agregó entre lágrimas.

MARIO LA DEFIENDE

Por su parte, el ex chico reality aseguró que nunca se ha dejado influenciar y puso como ejemplo que jamás ha fumado un cigarrillo, a pesar que sus amigos de la infancia se lo ofrecieron. Sin embargo, dijo que Vania Bludau si lo ha cambiado pero para el lado positivo.

“Yo soy estresadito, lo reconozco, soy nervioso, me complico a veces un poco la vida porque tengo problemas como todos y luego llegué a Vania, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con un positivismo... siempre se levanta cada mañana cantando y se va a dormir con una sonrisa y es algo que poco a poco me fue contagiando. Qué linda forma de ver la vida”, dijo visiblemente enamorado.

