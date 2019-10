Daniela Cilloniz pidió a Vania Bludau que respete a su novio ahora que estará en El Valor de la Verdad

Daniela Cilloniz comentó que le llamó la atención que Vania Bludau se sentara en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para hablar de sus exparejas, cuando está por casarse con el abogado Frank Dello Russo.



En redes sociales critican a Vania por las declaraciones que da de sus ex, opinando sobre sus performances, ¿qué te parece?

Me parece gracioso siempre y cuando estés soltera, pero ya con pareja hay que tener un poquito de respeto por la otra persona. Imagínate a lo que hemos llegado, hablar de la forma y tamaño de los miembros viriles de los ex, ja, ja, ja.



También le hacen una pregunta sobre el ‘Loco’ Vargas.

¡Asu! Va a estar caliente.



Aquella vez en el Westin, ¿tú le presentaste al ‘Loco’?

Sí...



¿Ese encuentro fue en uno de los restaurantes del hotel o en otro lugar?

El ‘Loco’ alquiló la suite presidencial del Westin e hizo una reunión, hubo cena y cocteles.



¿Se amanecieron?

Sí, la pasamos bien. Fue una reunión con varias personas, música y comida. Eso fue hace cinco años...



Tal vez Vania desea botar sus fantasmas al hablar de estos temas...

Creo que quiere platita más bien.



‘TRAMPOSO MONSE’

Por otro lado, Daniela Cilloniz dijo que Christian Domínguez es el claro ejemplo del ‘tramposo monse’.



“Pero cómo se le ocurre ‘chapar’ en la vía pública, es un tramposo monse, es un hu... Reprocho su conducta, nunca va a cambiar”, afirmó.