Vania Bludau se despachó con todo nuevamente contra Mario Irivarren, cuando fue consultada por las cámaras de Amor y Fuego en los exteriores de un evento en Lima, al que ambos asistieron la noche del último jueves.

La modelo aseguró que le molesta que su expareja haya declarado sobre su relación, cuando ella se ha negado a aparecer en ningún medio de comunicación. “Me han querido pagar, yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas, como lo hizo la otra parte y eso sí me fastidia. No puedes hablar por dos personas diciendo ‘sí, quedamos bien, terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’, ¡mentira!” , dijo para el programa de Rodrigo González.

En ese momento, el reportero le preguntó si en algún momento había sufrido maltrato físico a manos de Mario Irivarren, a lo que ella reaccionó desencajada. “Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”, aseguró.

Pese a mandarle tremendos misiles, Vania Bludau aclaró que nunca fue agredida físicamente, pero sí psicológicamente. “Tampoco es que sea maltrato físico, es que no se que tan físico podría ser, no ha habido violencia, pero sí han habido cosas toscas que a mi parecer no van con una relación sana y bonita ”, acotó.

Finalmente, aseguró que se regresa a vivir a Miami porque está más tranquilla en Estados Unidos y que no desaprovechó el tiempo que pasó en el Perú porque extrañaba mucho a su familia.

VANIA SE PELEÓ CON MARIO EN LA PLAYA

Sobre las imágenes que se difundieron hace algunos meses, donde Vania Bludau sale de madrugada de una discoteca del Sur de Lima y se va caminando sola, sin Mario Irivarren, la modelo también se pronunció. Y aunque en ese momento aseguró que no habían tenido una pelea, ahora se desminitió.

“Por eso me retiré sola, hay cosas que no aguanto y a mí no me gusta que me traten mal porque creo que nadie merece que lo traten mal”, indicó. “Mi psicólogo dice, ‘no tiene que ser un asesino en serie para ser malo ’”, agregó.

MARIO IRIVARREN RESPONDE

Mario Irivarren también fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego a la salida del evento y aseguró que lo que tenga que resolver con Vania Bludau lo hará por interno. “A diferencia de ella, yo soy mucho más reservado con mis comentarios... Yo siempre mantengo la misma postura, cuando me preguntan por el tema lo esquivo y siempre digo que no voy a hablar de temas personales”, indicó.

Vania reveló que la vez que la captaron caminando sola de madrugada en la playa había discutido con Mario Irivarren. Asegura que tiene ‘cosas toscas’ que no van con una relación bonita.

TE PUEDE INTERESAR

Florcita gastó toda la herencia de su padre: no le queda ni un sol de los 100 mil dólares, dice Susy Díaz

Alvina Ruiz revela que se separó de su esposo luego de 15 años juntos: “Ha sido muy duro”

Roberto Martínez: “Ney Guerrero campeona por su jatazo y su Mercedes”