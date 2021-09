Vania Bludau descartó que se encuentre en la ‘dulce espera’, luego de que sus compañeras en ‘Reinas del show’ mencionaran que estuvo con náuseas y mareos durante los ensayos del reality de baile.

“Yo creo que antes del anillo de Mario se viene otra cosa”, dijo Melissa Paredes en el programa, y Diana Sánchez agregó: “Debe ser, porque la vi medio mareada”.

Mientras que Brenda Carvalho, añadió: “No hay que olvidar otro detalle importante, que mi Vania también está con náuseas”, sostuvo.

Sin embargo, luego de su presentación en el programa, Vania aclaró que sus compañeras solo la estuvieron molestando y entre sus planes aún no está el convertirse en madre.

“Me están fastidiando con el tema de los hijos, porque yo había dicho que me dolía el estómago y me sentía mareada, quería vomitar y cosas así, pero ha sido porque estaba abrumada por toda la información y las coreografías que tenía que aprender para el programa”, explicó.

“¿Si quiero tener hijos? No, aún no, de hecho sí quiero, pero soy realista y por ahora no es momento, en unos años. La estabilidad personal es lo primero para brindarle, al ciento por ciento, una buena calidad de vida a tus hijos, pues primero quisiera comprarme algo propio. Si es cuestión de simplemente tener un hijo, lo puedo tener ahorita, pero quiero brindarle estabilidad a mis hijos”, aclaró.

De otro lado, comentó que se esforzará mucho en sus ensayos del programa, pues quedó sentenciada junto a Milena Zárate y Diana Sánchez, y una de las tres será eliminada de la competencia.

