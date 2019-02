Vania Bludau se despide de Legarda en Instagram: "Gracias por ser el hombro que necesité" | VIDEO

La modelo Vania Bludau utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje de despedida al cantante colombiano Legarda , quien falleció tras recibir el impacto de una bala perdida en un tiroteo.

Legarda falleció el jueves 7 de febrero por una bala perdida durante un fuego cruzado en un intento de robo en el barrio El Poblado, ubicado al sur de Medellín (noroeste), según informaron fuentes oficiales.

Como se recuerda, Vania Bludau y Legarda confesaron tener una fuerte amistad que fue más allá de las redes sociales. En estos duros momentos, la modelo se pronunció al respecto en su Instagram.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo. Taramumbay", escribió Vania Bludau.

Tras la trágica muerte de Legarda (29) en medio de un tiroteo donde recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza, los preparativos para su funeral ya fueron iniciados por su familia

Bajo el lema “Más sueños menos balas”, l a familia de Legarda invitó a sus seguidores a unirse para rendirle tributo al artista vestidos de blanco. La cita es el domingo 10 de febrero en la Plaza de Toros La Macarena, Medellín, Colombia.