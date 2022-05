Vania Bludau dice que Mario Irivarren tenía traumas por su relación con Yvana Yturbe y él contesta

Vania Bludau se comunicó este jueves con Amor y Fuego mientras Mario Irivarren daba su descargo tras sus acusaciones de maltrato. En tanto el exchico reality admitió que tiene problemas de ira y autocontrol, la modelo aseguró que en una oportunidad la cogió del cuello y la insultó, frente a varios testigos.

“ Se trepó al mueble a agarrarme del cuello, está mal lo que está diciendo, estaban mis amigas al costado y no me gritaba, me insultaba. Realmente me sorprende”, dijo la influencer a través de un mensaje de Whatsapp a la producción del programa de Willax.

Asimismo, reveló que Mario Irivarren se justificó con ella porque había padecido en su pasada relación con la ahora esposa de Beto Da Silva. “Me dijo que me trataba así porque tuvo traumas con Ivana (Yturbe)”, explicó.

Mario Irivarren no se quedó callado y aseguró que no involucrará a terceras personas, en referencia a la ‘princesita inca’. “No me parece correcto. En ningún momento yo estoy minimizando lo que he hecho. Cuando yo me exalto, grito y digo cosas feas”, indicó el empresario.

En ese sentido, reconoció que en su momento Vania Bludau trató de ayudarlo pero ahora no entiende por qué sigue perjudicándolo con sus declaracione s. “No entiendo por qué el afán de Vania de seguir atacándome, en ningún momento yo he hablado mal de ella” , expresó.

El empresario aseguró que no recuerda el episodio de la agresión con testigos pero asegura que si Vania lo dice, debió haber sido así. “Llegó a ese punto en el que perdí el control, quizá no estaba completamente sobrio, fueron varios fines de semana de estos problemas”, indicó.

Vania Bludau se comunicó de nuevo con la producción de Amor y Fuego y aseguró que en el momento de ese incidente, Mario estaba sobrio porque él no bebe alcohol. El exchico reality desmintió a su ex y reconoció que si toma.

VANIA BLUDAU A MARIO: NO LO ODIO

Vania Bludau volvió a escribir al programa de Willax y aseguró que su objetivo es que Mario admita lo que sucedió. “El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro, yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale ni la voz, no puedo escribir ahor a”, indicó.

Rodrigo González consideró que la modelo tiene derecho a sentirse de esa manera porque dio por terminada su relación cuando aún estaba enamorada.

Por su parte, Mario Irivarren aseguró que no pretende minimizar sus actos pero negó que sea un monstruo.

Finalmente, Vania Bludau envió un último mensaje donde decía que no hablará má s. “Mi teléfono está que revienta, voy a apagarlo, creo que seguirá todo como mantequilla”, dijo.

Gigi Mitre se mostró indignada con esa última declaración de Vania y le preguntó que si pretendía que ellos vayan a denunicar a su ex. “Ha querido ser más descriptiva para que dimensionemos por qué ella está tan dolida, nos ha quedado clarísimo”, agregó la conductora.

“Pensábamos que Mario manejaba más o menos los mismos parámetros que tú cuando te molestas, la gente dice ‘cómo ha cambiado Mario con Vania’, pero cuando las cámaras no están encendidas, es más agresivo con ella”, dijo Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

Mario Irivarren admite que es violento y que va a terapia tras terminar con Vania Bludau: “Traspaso la barrera del autocontrol”

Mario asegura que no ahorcó a Vania, pero ella lo desmiente EN VIVO: “Me trataba así porque tuvo traumas con Ivana”

Pancho Rodríguez acusa a excongresista de impedir su regreso porque estaba saliendo ¿con Yahaira?