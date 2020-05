Tras el fin de su noviazgo, Vania Bludau decidió confirmar que desde hace varias semanas no mantiene ningún vínculo con el abogado Frank Dello Russo, con quien estaba próxima a casarse. Sin embargo, Magaly Medina reveló en su programa que su productor periodístico se contactó con la exchica reality, lo cual contradice a todo lo que estuvo publicando en su cuenta de Instagram en los últimos días.

“Los dos tienen versiones diferentes. Ella le dijo a sus allegados que fue porque él estaba suscrito a Tinder y ella le dijo a Rodrigo González que eso fue ‘la cereza de pastel’”, comentó la ‘Urraca’ para pasar a leer el extenso comunicado del letrado sobre el fin de su relación con Vania Bludau.

La ‘Urraca’ mencionó que la modelo ahora debe buscar un nuevo departamento, pues aun sigue viviendo en la propiedad de Frank Dello Russo. “No tiene un trabajo, no ha estado en un reality ni en un programa de televisión. No sabemos de qué va a vivir (en Miami)”.

Magaly Medina contó que su productor periodístico logró comunicarse con Vania Bludau, pero tuvo una respuesta inesperada a la que difiere con sus publicaciones alegres de Instagram pese al rompimiento con su novio.

“Vania nos ha respondido y ella dice: 'Hola Pepe, no tengo ganas de hablar de nada. No me siento bien anímicamente. Eso contradice con lo que ha estado haciendo en Instagram y Tik Tok dándole indirectas a su ex”, concluyó la ‘Urraca’.

FIN DE LA RELACIÓN DE VANIA

Ya desde hace varios días, Vania Bludau se mostraba sola en sus redes sociales y solo en algunos casos con su hermano, pero cuando decidió borrar todas las fotografías que tenía con su ahora expareja se encendieron las alarmas de todos sus seguidores en Instagram, pero la exparticipante de ‘El Gran Show’ prefirió el silencio, pero allegados a la también modelo contaron al programa de Magaly Medina las razones por las que ella decidió ponerle fin a su noviazgo.

Finalmente, Peluchín utilizó sus historias de Instagram para consultarle a Vania si seguía con su relación tras los rumores de la separación porque su prometido utiliza la popular aplicación de citas Tinder. La modelo le contestó por interno y confirmó las especulaciones.

“Rodrigo ya quiero cortar esto de raíz, me tomé unas horas para verificar esa información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales", escribió Vania Bludau.

“No voy a explayarme hablando esta vez por respeto a mi familia y amigos que por este medio se están enterando y es una pena. Siento mucho los actos de los demás. Estoy Tranquila y una vez más mirando hacia adelante”, agregó.

Vania Bludau confirma fin de su relación tras descubrir que su novio usa Tinder | TROME

VANIA BLUDAU RESPONDIÓ A SU EX

Vania Bludau se mostró desafiante y burlona tras el mensaje que publicó su expareja, el abogado Frank Dello Russo, en su cuenta de Instagram sobre el final de su relación.

Vania Bludau cuestionó mensaje de su expareja, quien afirma que la relación terminó en marzo y no fue porque él es miembro activo de Tinder. La modelo le respondió a Rodrigo González y escribió: “omg ¿el abogado quiere circo? Ya no hay entradas”. Además, la también bailarina indicó que lo que está haciendo Frank Dello Russo es un manotazo de ahogado.

De esta manera, Vania Bludau mantiene su versión de que la separación se produjo porque Frank Dello Russo es miembro activo de Tinder. “Rodrigo ya quiero cortar esto de raíz, me tomé unas horas para verificar esa información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió Vania Bludau.

“No voy a explayarme hablando esta vez por respeto a mi familia y amigos que por este medio se están enterando y es una pena. Siento mucho los actos de los demás. Estoy Tranquila y una vez más mirando hacia adelante”, agregó.

Vania Bludau termina relación con abogado