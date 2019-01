Vania Bludau: su novio la sorprende con esta 'caricia hot' que causa revuelo en Instagram | VIDEO

Vania Bludau y su novio, Frank Dello Ruso, acaban de regresar de sus románticas vacaciones por Europa, en las que el abogado norteamericano le pidió a la modelo peruana que sea su esposa y sellaron su compromiso. Los detalles los publicó en sus Instagram.

Vania Bludau compartió con sus seguidores algunas fotografías de las actividades que viene realizando desde que llegó a Miami, ciudad estadounidense en la que reside desde hace varios años.

Asimismo, en su Instagram Stories, Vania Bludau ha publicado varios videos en los que ha respondido algunas de las preguntas de sus fanáticos, quienes se mostraron curiosos por saber dónde se casará, de qué color será su vestido de novia, entre otros detalles.

Vania Bludau y Frank Dello Russo acaban de regresar a Miami, tras pasar unas románticas vacaciones por Europa. (Foto: @frankdellorusso)

Y ha sido una de estos clips los que ha llamado la atención, en el que Frank Dello Russo es el protagonista debido al ‘efusivo’ saludo con el que sorprendió a Vania Bludau al mostrar su ‘entusiasmo’ por verla, al llegar al departamento que comparten.

“Bueno, acaba de llegar mi futuro esposo, me tengo que despedir. Tengo que atenderlo, prepararle su comida. Adiós, chau”, se le escucha decir a Vania Bludau en un clip.

Inmediatamente, Vania Bludau subió otro video en el que aparece Frank Dello Russo, quien al abrazarla para darle un beso, le toca y aprieta uno de sus pechos.

“Say Hi to the community”, le dice Vania Bludau a Frank Dello Russo, quien responde: “Hi community”, e intenta salir de la toma, pero su novia lo jala para llenarlo de besos.