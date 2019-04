¿Vania Bludau embarazada? Foto en bikini despertó curiosidad de sus fans y ella da esta respuesta | FOTOS

Vania Bludau no tiene pelos en la lengua. Por eso, cuando algo no le gusta, o existen rumores que no tienen fundamento, prefiere enviar fuertes mensajes para no dar pie a más especulaciones sobre su vida.

Una reciente publicación en Instagram usando su bikini llamó la atención de sus seguidores, quien inmediatamente le preguntaron si estaba embarazada, pues se percataron que aparecía una supuesta pancita.

Ante la ola de preguntas por su estado, Vania Bludau optó por enviar un largo mensaje en Instagram para que dejen de especular sobre su vida personal y critiquen de cierta forma su figura. El mensaje dice:

"A todos los que dicen que estoy embarazada, hagamos un reto. Agarren su celular, entren a Instagram y pongan mi último post. Ahora párense frente a un espejo, miren mi foto y mírense a ustedes mismos. Si creen que yo estoy embarazada ¿ustedes lo están?", se lee en Instagram.

Vania Bludau se comprometió a inicios del 2019 con el abogado Frank Dello Russo durante un viaje a Europa. La exparticipante de Combate se muestra muy emocionada con su próxima boda y no dudó en regresar a Perú para celebrar su fiesta de compromiso.

A través de Instagram, agradeció las muestras de afecto que recibió desde que dio la noticia. Además, Vania Bludau se mostró en paz tras una serie de sorpresas que le dio la vida.

"La voluntad de Dios es divina así que solo confiemos en él. Si bien mi vida a sido una montaña rusa nunca perdí la fe de que todo tendría solución y Dios me daría muchas señales de donde encontrar la paz para mi corazón. Siempre es grato volver a Lima y más aún si es para juntar a mi familia y amigos. Gracias por darse el tiempo a cada uno de los que asistieron", escribió Vania Bludau.