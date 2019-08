Vania Bludau: "Una boda es un gasto, pero no voy a despilfarrar el dinero: la prioridad es comprar un departamento"

Vania Bludau (29) está próxima a casarse con su novio Frank Dello Russo en una boda sencilla, pero llena de amor, pues asegura que no va a despilfarrar el dinero porque su prioridad es comprarse un departamento.

La bailarina cuenta que es muy feliz con su abogado, ya que es un hombre que le tiene mucha paciencia y comprende su amor por el baile. También dice que ni bien se conviertan en esposos, piensan tener cinco hijos.

Se acabó ‘Reinas del show’. ¿Ahora qué se viene en tu carrera?

​Bueno, yo estoy participando de un programa en Miami que se llama ‘Pan House’, que empezó hace una semana, pero como sabían que venía a Lima para competir me dieron el permiso. El programa es conducido solo por mujeres, donde está la hija de Alejandra Guzmán, y es un reality para mostrar Miami.

¿Y cómo te convencieron de venir a Lima para bailar?

​Es que no puedo decir que no cuando se trata de bailar, es mi talón de Aquiles. No quiero regresar a Lima para estar en un programa de competencia, porque no estoy para golpearme, no hay forma; pero el baile es otra cosa.

Muchos comentan que tu relación con Frank (Dello Ruso) es muy linda, llena de detalles...

​Creo que todas las relaciones al inicio cuestan porque no te conoces bien y son dos personas con culturas y crianzas diferentes. En mi caso, ha sido difícil, pues Frank es abogado y yo trabajo en la televisión. Él está en las cortes y yo con las cámaras y las luces. Al principio le costó mucho porque no entendía mis viajes a Lima y poco a poco lo fue procesando, la relación ha ido madurando.

¿La convivencia los hizo madurar?

​No solo es eso, porque hay mucha gente que convive y es un ‘loco calato’, pero el tiempo es importante para conocer a la otra persona.

¿Es tu relación más larga?

Sí, me sorprende que tenga tanta paciencia y me aguante todo.

Ha demostrado mucho amor...

Sí, él salió de su zona de confort para entender y aceptar mi trabajo. Hasta me ha hecho cargadas de baile, disfrutamos mucho uno del otro. Además, en las redes sociales lo aman y muchas de las mujeres que lo siguen le preguntan si tiene un hermano o primo que les presente. Sé que no hay relación perfecta, pero tiene más cosas buenas que malas.

Entonces, el matrimonio llega por convicción...

Claro. Además, voy a cumplir 29 años, podré ser madre a los 30. Ya quiero ser mamá. Mi madre a los 28 ya tenía 3 hijos y siempre me dice que yo no tengo ninguno, me pone un poco de presión, ja, ja, ja.

¿De todas maneras te casas en Lima?

Sí, eso queremos. Por eso me quedo unos días más aquí para dejar algunas cosas organizadas y hacerlos el próximo año. Además, Frank quiere que su familia conozca el Perú, quiere llevarlos a Iquitos, está realizando su itinerario.

¿Y tendrás una boda de ensueño?

​No. Así gastes un sol o un millón es la misma situación. Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo. No he hablado de precios, pero sé que es un gasto, pero tampoco voy a despilfarrar el dinero. Tengo como prioridad comprarme un departamento. El matrimonio se dará, pero no estoy desesperada por eso. Además, hay que preocuparse porque las fotos salgan lindas y disfrutar la fiesta comiendo, tomando y bailando.

¿No gastarías 130 mil dólares como tenía pensado Sheyla Rojas?

Eso son más de 400 mil soles, ¡ala miércoles! No, eso es mucho.

¿No habrá muchos invitados?

​Tampoco pienso invitar a todo el mundo para hacer volumen, solo estarán las personas que han compartido mi relación y vida, nada de 400 o 500 personas, con 100 o 150 es suficiente para la familia y los amigos. Ya hice mi lista, pero a veces borro a alguien y después lo vuelvo a poner, ja, ja, ja.

¿Tienes muchos amigos en la farándula?

No, son pocos y les converso de vez en cuando para saber cómo les va, sin ningún tipo de segunda intención. Hay mucha gente que me escribe solo para pedirme un favor y los dejo en visto. No entiendo para qué me dicen amiga cuando solo lo hacen para pedirme algo, eso no me gusta.

¿Y tendrás un vestido de diseñador famoso?

Tengo el vestido en mi mente y buscaré quién lo pueda hacer, no quiero ir a una tienda y comprar algo que está hecho.



¿Cuántos hijos planean con Frank?

Al inicio pensamos en 2 o 3, pero ahora decimos que pueden ser 5. Mi mamá tiene 4, así que quiero hacerle la competencia.

¿Podrías decir que has tenido que besar algunos ‘sapos’, antes de encontrar a tu ‘príncipe azul’?

No he tenido muchos ‘sapos’ en mi vida, y estoy muy feliz con mi novio. Me da cólera cuando quieren analizar el pasado de alguien mencionando a gente que ahora está comprometida o casada. Nadie vive del pasado, eso ya no importa, a mí me gusta hablar del presente y del futuro.

¿Has superado todo del pasado?

​No superado, porque no tengo que superar nada ni a nadie, solo creo que no tiene sentido hablar de cosas que ya no existen. Estoy orgullosa de cada cosa que hice, de cada error, metida de pata, todo suma. Uno no se puede arrepentir de nada ni de nadie que ha pasado por tu vida.