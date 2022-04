LO DEJÓ ATRÁS. Vania Bludau quiere olvidar la relación sentimental de casi dos años que vivió con Mario Irivarren. El programa ‘Amor y Fuego’ se percató que la modelo dejó de seguir en redes sociales al exchico reality y dejó entrever que estaría en coqueteos con un reguetonero llamado Adso Alejandro.

A través de su cuenta de Instagram, Vania Bludau ‘multiplicó por cero’ a su expareja al asegurar que nunca fue una relación seria. Según dijo, el único amor formal fue el que vivió con Frank Dello Russo.

“ La única relación seria que he tenido, la cual casi llego al altar, cumplía con varias de esas cualidades en su momento” , acotó para sorpresa de sus fans.

Tras esto, el magazine que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistó a Mario Irivarren para preguntarle sobre el fin de su romance y la razón por la que la modelo dejó de seguirlo.

“Para mí el tema de las redes es irrelevante. El luto se guarda cuando alguien muere ”, dejó en claro el también empresario.

Respecto a un posible romance entre Vania Bludau y el reguetonero Adson Alejandro; el conocido ‘calavera coqueta’ se mostró incómodo y aseguró que sí ha escuchado sus canciones”.

LEE TAMBIÉN: Érika Villalobos vuelve al teatro con obra musical y deja atrás la infidelidad de Aldo Miyashiro

TROME | Vania Bludau estaría interesada en reguetonero Adso Alejandro tras ruptura con Mario, según ‘Amor y Fuego’

MAGALY CRITICA A VANIA BLUDAU

Magaly Medina no se quedó callada y lamentó que Vania Bludau haya ninguneado de esa manera a Mario Irivarren, cuando antes se mostraba enamoradísima del guerrero.

“ A Mario lo redujo a la categoría de piqueíto, de snack , de amor de verano, quiere decir con eso también que él no era ni inteligente, ni tenía una conversación interesante. Vania Bludau qué tal rabia para contestar y ningunear así a Mario, el chico tendrá músculo, quien sabe quizá no una conversación interesante, quizá no muy inteligente, pero algo bueno tendría porque ella lo miraba embobada”, reaccionó la urraca en su programa.