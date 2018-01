¡Vania Bludau regresó con Frank Dello Russo y esta foto lo prueba! ¿Y Fiorella Alzamora? [FOTO]

¡Ya no lo puede ocultar más! Vania Bludau y Frank Dello Russo decidieron dejar atrás el misterio y gritar a los cuatro vientos que su amor no se acabó. Así lo confirmó una fotografía que la misma Vania compartió en su cuenta de Instagram.

"Hoy es el día.. recuerdas cuando decíamos 'no importa cómo nos conocimos, solo estoy agradecido que estés en mi vida'. Todos los momentos hermosos que hemos pasado son imborrables, llenos de amor", escribió Vania Bludau en su cuenta de Instagram.

"Amor del cual sólo tú y yo entenderemos. Gracias por reír, llorar, emocionarte, enojarte y todos los sentimientos que demostraste siendo una persona real. Hey babe te amo con el alma, gracias por intentar y nunca rendirte, gracias por luchar por nuestra felicidad", continuó Vania Bludau, junto a fotos de ella y Frank Dello Russo.

"Ahora no somos solo dos enamorados, ahora volvimos a ser uno y más fuertes que nunca. Le agradezco a la vida por que te cruzo en mi camino, le agradezco a Dios por esta unión. Happy birthday to my favorite person in the world!!", finalizó el saludo de cumpleaños para Frank Dello Russo, Vania Bludau.

Así, se confirmo que la relación de Vania Bludau y Frank Dello Russo ha sido retomada y que la pareja está más feliz que nunca. La bailarina también ha subido una fotografía del día de cumpleaños de su pareja en las historias de Instagram.

El retorno del amor de Vania Bludau y Frank Dello Russo sorprende, pues hace solo unos días Fiorella Alzamora le mandaba unas indirectas a la bailarina y se refería sobre el bailarín como alguien “Frank es tierno y lindo”.

Fiorella Alzamora fue vinculada con Frank Dello Russo, pareja de Vania Bludau, luego de que fueran captados pasándola de lo lindo y compartiendo bailes en una fiesta de Miami. La modelo no tuvo piedad y reveló que no le importaba si Vania se ponía celosa.

“Conocí a Frank, me cae muy bien, es un chico súper tierno y lindo, pero solo es un buen amigo. Me parece guapo y no me importa que sea el ex de Vania. Eso (relación que tuvo con Bludau) no pinta ni despinta. Él es amable”, precisó Alzamora, quien ayer viajó a Miami y no descartó la posibilidad de reencontrarse con el abogado.



