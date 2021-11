SE ENCIENDEN LAS ALARMAS. El abogado Frank Dello Russo, expareja de Vania Bludua, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que se ha comprometido con su nueva novia de nombre Kristelle. Las imágenes las compartió en su cuenta de Instagram, para asombro de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el ex de Vania Bludau eligió un lugar muy similar al de su primera pedida del 2018, un romántico escenario en la nieve en un bosque de Finlandia

“No van a creer lo que me está pasando en este momento. Acabo de llorar muchísimo porque pensé que me iba a Colorado, como le dije a todo el mundo, a Aspen y este niño de aquí (enfoca a Frank) me está llevando a Europa!”, dijo emocionadísima Vania Bludau en el 2018, días antes de su pedida de matrimonio.

Frank Dello Russo pide la mano a su novia

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Años después, y tras varios escándalos por el fin de su relación con Vania Bludau, el abogado conoció a la joven de nombre Kirstelle y a los pocos meses decidió pedirle matrimonio, para sorpresa de muchos.

Lo que más asombro ha causado es que Frank Dello Russo decidió viajar a Aspen, Montañas Rocosas de Colorado, junto a su nueva novia para entregarle el anillo y anunciar que está nuevamente comprometido.

Muchos han comparado que los escenarios de estos dos momentos son muy similares dado que inicialmente ese iba a ser el lugar a donde viajaría con Vania.

