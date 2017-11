Vania Bludau terminó su romance con Frank Dello Russo [VIDEO]

Mediante un comunicado, la bailarina Vania Bludau informó que ya terminó su relación amorosa con el abogado Frank Dello Russo.



“Les informo que la relación sentimental que tenía finalizó definitivamente, no en los términos que hubiera deseado. Pido por favor a los seguidores omitir cualquier tipo de comentario malintencionado, ya que no daré detalle alguno”, escribió Vania Bludau en sus redes sociales.



Ahora, soltera, ¿te sientes más libre?

Estoy tranquila. Estoy enfocada en el trabajo. Nosotros vivimos juntos. Apenas termine el programa, voy a regresar a conversar. Todo bien, cordial.



¿Reconciliación?

Uno nunca sabe. El distanciamiento es grande y la amistad sigue. Ahora estoy tranquila.



¿Estás conociendo a otras personas?

No, nada que ver. Una relación se presenta, no se busca.



¿Estás ‘guardando luto’?

Soy muy respetuosa, esté con pareja o no. Nunca busco a alguien para salir. Estoy enfocada en mi trabajo y en el concierto ‘Huevos revueltos’, este 18 de noviembre, en el Jockey Club.

baile de Vania Bludau